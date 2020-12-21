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В ФСБ отреагировали на новую публикацию Навального
21.12.2020 22:08
Фото: voskhodinfo.su
Провокацией назвали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ расследования Алексея Навального о сотрудниках российских спецлужб, которые якобы причастны к его госпитализации.
Комментарий ведомства публикует агентство "Интерфакс".
Представители ФСБ заявили, что запись беседы с якобы сотрудником спецслужб, опубликованная Алексеем Навальным, представляет собой подделку. Иностранная разведка в прошлом уже неоднократно использовала такой способ в различных антироссийских акциях. Как пояснили в ЦОС, метод подмены номера абонента позволяет исключить возможность установления действительных участников разговора.
По факту публикации Навального уже проводится проверка. По ее результатам позже примут процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Ранее оппозиционер опубликовал новые материалы, связанные с расследованием о якобы причастных к нападению на него сотрудников ФСБ. В частности, Навальный заявил о том, что общался с одним из тех, по чьей вине попал в больницу.
Напомним, не так давно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания российского президента Владимира Путина о публикации, которая была посвящена слежке за Алексеем Навальным. Как заявил пресс-секретарь главы РФ, Владимир Путин имел в виду, что спецслужбы присматривают за теми, кто имеет какие-либо контакты с иностранными спецслужбами либо призывал к насильственной смене власти. Подобная практика имеется сейчас по всему миру, подчеркнул представитель Кремля.
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