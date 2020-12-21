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Убитая мужем нижегородка ранее обращалась в полицию
21.12.2020 21:09
Фото: 7x7-journal.ru
В МВД по Нижегородской области подтвердили сведения о том, что погибшая женщина не раз подавала заявления в полицию.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что застреленная мужем местная жительница перед смертью просила о помощи.
Представители региональных правоохранительных органов пояснили, что в первый раз обращение от жительницы Нижнего Новгорода было зафиксировано еще в конце весны. В мае этого года она подала заявление о нанесении ей телесных повреждений супругом.
Однако пострадавшая никак не отреагировала на неоднократные просьбы пройти экспертизу, чтобы установить тяжесть нанесенного ей физического вреда. В результате в возбуждении уголовного дела по факту ее обращения было отказано. Позднее это решение утвердило надзорное ведомство.
В пресс-службе МВД по региону также отметили, что еще одно обращение зафиксировали в начале декабря. В своем заявлении женщина указывала, что ее дочь получает некие двусмысленные сообщения от отца. Правоохранители проводят проверку по этому факту.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 18 декабря, на улице Суетинской. Между супругами, которые находились в процессе развода, возникла ссора. В результате 40-летний мужчина смертельно ранил 37-летнюю жену из пистолета, а потом выстрелил в себя. Полиция установила, что разрешения на оружие мужчина не имел.
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