Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Убитая мужем нижегородка ранее обращалась в полицию

21.12.2020 21:09

Фото: 7x7-journal.ru



В МВД по Нижегородской области подтвердили сведения о том, что погибшая женщина не раз подавала заявления в полицию.



Ранее в прессе появились сообщения о том, что застреленная мужем местная жительница перед смертью просила о помощи.



Представители региональных правоохранительных органов пояснили, что в первый раз обращение от жительницы Нижнего Новгорода было зафиксировано еще в конце весны. В мае этого года она подала заявление о нанесении ей телесных повреждений супругом.



Однако пострадавшая никак не отреагировала на неоднократные просьбы пройти экспертизу, чтобы установить тяжесть нанесенного ей физического вреда. В результате в возбуждении уголовного дела по факту ее обращения было отказано. Позднее это решение утвердило надзорное ведомство.



В пресс-службе МВД по региону также отметили, что еще одно обращение зафиксировали в начале декабря. В своем заявлении женщина указывала, что ее дочь получает некие двусмысленные сообщения от отца. Правоохранители проводят проверку по этому факту.



ЧП случилось в минувшую пятницу, 18 декабря, на улице Суетинской. Между супругами, которые находились в процессе развода, возникла ссора. В результате 40-летний мужчина смертельно ранил 37-летнюю жену из пистолета, а потом выстрелил в себя. Полиция установила, что разрешения на оружие мужчина не имел.



Автор: Злата Богатова

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