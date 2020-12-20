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В Нововоронеже демонтируют пугающий памятник Аленке
16:45
Фото: pervomajskoe.net
Администрация Нововоронежа приняла решение убрать металлический памятник Аленке, внешний вид которого вызвал обширный общественный резонанс.
Предполагается, что пугающий арт-объект снесут уже в понедельник, 21 дексбря, передает ТАСС.
Как рассказала журналистам замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова, решение о сносе памятника приняли в ходе заседания рабочей группы, занимавшейся установкой этого арт-объекта. Власти намерены демонтировать его уже в понедельник, пояснила представительница местного руководства.
По словам Тулиновой, пока памятник Аленке предполагается отправить на хранение. Дальнейшая судьба этого монумента будет решаться уже после новогодних праздников.
Памятник был открыт в торжественной обстановке в минувшую пятницу. Установка арт-объекта была приурочена к 250-летнему юбилею населенного пункта Новая Аленовка, который впоследствии превратился в город Нововоронеж. Фото памятника, стремительно распространившись в Сети и СМИ, вызвали крайне неоднозначную реакцию общественности.
Как гласит старинная легенда, 250 лет назад девушка по имени Аленка смогла отыскать красивое место на берегу ручья, где основали село. После того, как ее жестоко убил разбойник Кудеяр, населенному пункту дали имя основательницы.
О памятнике Аленке известно, что его установка проводилась инициативной группой. Средства из бюджета при реализации этого замысла использованы не были.
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