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СМИ: Меркель будет добиваться закрытия границ ЕС для Британии
20.12.2020 22:02
Фото: spiegel.de
Власти ФРГ намерены добиваться координированного запрета со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании.
Причиной этого стал выявленный в Соединенном Королевстве новый вид коронавируса, передает Bild.
Со ссылкой на собственные источники издание сообщает о планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель в самое ближайшее время пообщаться с французским президентом Эммануэлем Макроном. Речь будет идти о закрытии границ ЕС для Великобритании из-за мутации коронавируса.
Ранее британские власти объявили локдаун в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, а также в Уэльсе из-за новой разновидности COVID-19. В Шотландии ограничения планируют ужесточить сразу после Рождества.
Вскоре после этого ряд стран, включая Бельгию и Нидерланды, объявил о приостановлении авиасообщения с Великобританией.
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