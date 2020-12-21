Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростовской области на заводе пострадали пятеро рабочих

21.12.2020 08:39

Фото: picturesmania.com



По факту инцидента, в результате которого получили травмы пять человек, региональное СУ СКР уже возбудило уголовное дело.



Как стало известно, один из рабочих, пострадавших в результате ЧП на заводе в Ростовской области, сейчас находится в реанимации.



Следователи выясняют обстоятельства инцидента, случившегося на предприятии по производству полуприцепов "Бонум" в Новочеркасске (Ростовская область). По данным пресс-службы регионального СУ СКР, пострадавшие работники завода перемещали кузов полуприцепа для сыпучих грузов из камеры покраски в основной производственный зал цеха и допустили его падение.



Все пострадавшие были сразу после ЧП доставлены в больницу. Состояние одного из рабочих врачи оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации, сообщили представители облпрокуратуры. Ведомство также проводит проверку по факту происшествия.



Автор: Злата Богатова

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