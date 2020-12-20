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В Китае найдена рыба из Индии, зараженная COVID-19
08:05
Фото: kapital.kz
Коронавирусом оказалась заражена индийская рыба, которую проверяли на складе в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
Как передает агентство Синьхуа, замороженная продукция поступила в столицу провинции - город Шэньян.
О выявлении в замороженной продукции коронавируса рассказали представители регионального центра по контролю и профилактике заболеваний. По их данным, возбудитель был зафиксирован по итогам очередной инспекции продуктов холодовой цепи.
Сразу после ЧП власти опечатали импортный товар, затем была проведена тщательная дезинфекция всех складских помещений, где хранилась рыба. Обработке подвергся и транспорт, на котором перевозилась замороженная продукция.
Отмечается, что всех работников склада, которые могли контактировать с индийской рыбой, уже протестировали на COVID-19. Сейчас сотрудники помещены на двухнедельный карантин, ожидая результатов исследований.
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