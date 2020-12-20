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В Кабуле произошел взрыв
07:07
Фото: v360nigeria.com
По предварительным данным, жертвами мощного взрыва, который прогремел в столице Афганистана, стали не менее восьми человек.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Кабула, речь может идти о покушении на политика.
В результате взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере восемь человек, передает телевизионный канал 1TV. Представители МВД Афганистана приступили к установлению всех обстоятельства случившегося.
По данным телеканала Tolo News, который цитировал собственные источники в полиции Кабула, жертвами инцидента стали девять человек, еще пятнадцать получили ранения. Ни одна из экстремистских группировок, действующих в стране, пока не заявила о своей причастности к произошедшему, отмечает канал.
Предположительно, речь идет о покушении на одного из парламентариев. Политик пострадал и был экстренно госпитализирован. Сведений о его состоянии пока не поступало.
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