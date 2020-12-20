|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России наступил день зимнего солнцестояния
06:46
Фото: vk.com
21 декабря считается днем наступления астрономической зимы в северном полушарии, напоминает Московский планетарий.
Этот день является наиболее коротким в году, происходит зимнее солнцестояние, отмечают специалисты.
Момент зимнего солнцестояния произойдет сегодня, 21 декабря, в 13:02 по московскому времени. Как сообщается на сайте столичного планетария, двигаясь по эклиптике, светило уже через несколько часов достигнет наиболее удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса земного шара.
Для жителей северного полушария, где сегодня будут самый короткий световой день и самая продолжительная ночь, наступит астрономическая зима, а в южном встречают лето.
Как отмечают специалисты, в понедельник в Москве восход солнца случится в 08.57, а заход - в 15.58. В общей сложности световой день будет продолжаться ровно семь часов. В день летнего солнцестояния световой день в российской столице, как правило, может длиться примерно 17,5 часов.
Кроме того, сегодня можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление - Юпитер и Сатурн станут "двойной планетой" впервые со времен Средневековья. В последний раз подобное происходило весной 1226 года и наступит вновь лишь в 2080 году. Сразу после захода солнца Юпитер и Сатурн будут выглядеть очень близкими друг к другу. Для наблюдателей с Земли может показаться, что расстояние между планетами не превышает одной пятой диаметра Луны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|