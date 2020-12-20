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В России наступил день зимнего солнцестояния


06:46
В России наступил день зимнего солнцестоянияФото: vk.com

21 декабря считается днем наступления астрономической зимы в северном полушарии, напоминает Московский планетарий.

Этот день является наиболее коротким в году, происходит зимнее солнцестояние, отмечают специалисты.

Момент зимнего солнцестояния произойдет сегодня, 21 декабря, в 13:02 по московскому времени. Как сообщается на сайте столичного планетария, двигаясь по эклиптике, светило уже через несколько часов достигнет наиболее удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса земного шара.

Для жителей северного полушария, где сегодня будут самый короткий световой день и самая продолжительная ночь, наступит астрономическая зима, а в южном встречают лето.

Как отмечают специалисты, в понедельник в Москве восход солнца случится в 08.57, а заход - в 15.58. В общей сложности световой день будет продолжаться ровно семь часов. В день летнего солнцестояния световой день в российской столице, как правило, может длиться примерно 17,5 часов.

Кроме того, сегодня можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление - Юпитер и Сатурн станут "двойной планетой" впервые со времен Средневековья. В последний раз подобное происходило весной 1226 года и наступит вновь лишь в 2080 году. Сразу после захода солнца Юпитер и Сатурн будут выглядеть очень близкими друг к другу. Для наблюдателей с Земли может показаться, что расстояние между планетами не превышает одной пятой диаметра Луны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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