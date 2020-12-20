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Зонд NASA скорректировал траекторию на пути к Марсу


20.12.2020 14:22
Зонд NASA скорректировал траекторию на пути к МарсуФото: kapital.kz

Автоматическая межпланетная миссия "Марс 2020" смогла успешно скорректировать траекторию полета на пути к Марсу, информирует пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический аппарат сейчас действует в штатном режиме. Ожидается, что он достигнет Марса в феврале 2021 года, указано в сообщении.

Миссия "Марс 2020" включает в себя марсоход Perseverance и малый вертолетный дрон, который предполагается в будущем использовать для исследования возможности полетов в разряженной атмосфере Красной планеты.

В NASA рассчитывают, что марсоход, запущенный 30 июля 2020 года, сможет собрать образцы марсианского грунта, которые затем доставят на Землю в рамках миссии Mars Sample Return.

Ранее стало известно о приземлении посадочной капсулы лунной миссии Китая "Чанъэ-5", в которой находилось около двух килограммов лунной породы. Ученые уже приступили к ее изучению.

Китай стал первым за последние сорок четыре года государством, которое реализовало проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны. В прошлом подобная экспедиция была осуществлена советским аппаратом "Луна-24" в 1976 году.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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