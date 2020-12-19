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Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19
19.12.2020 22:19
Фото: vechrost.ru
Жителям Лондона и юго-востока Англии запретили собираться вместе на Рождество, передает ТАСС.
Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, в стране резко возросли темпы распространения COVID-19 после того, как ученые выявили новый генетический вариант возбудителя.
Сегодня состоялась экстренная пресс-конференция, на которой Борис Джонсон заявил о том, что ухудшилась эпидемическая ситуация в Лондоне и на юго-востоке Англии. В результате властями страны было принято решение о введении ранее еще не существовавшего четвертого уровня ограничительных мер.
Как пояснил британский премьер, ограничения будут ужесточены в районах, где обстановка сейчас является наиболее серьезной. В частности, речь идет о некоторых частях столицы и регионах на востоке и юго-востоке Англии. Ранее там был объявлен третий уровень ограничений, сказал Джонсон.
По словам главы британского правительства, меры предусматривают запрет на работу магазинов, где не продаются товары первой необходимости. Населению настоятельно рекомендуют не покидать свои дома, за исключением крайней необходимости, а также воздержаться от поездок по стране, не говоря уже о зарубежных путешествиях.
Джонсон связал резкий рост заболеваемости коронавируса в Великобритании с появлением новой мутации COVID-19. Ученые полагают, что этот вариант может оказаться на 70% заразнее, пояснил премьер. Он также отметил, что о летальности новой версии возбудителя достоверных сведений пока нет, исследователи продолжают это выяснять.
Ранее новый тип коронавируса был выявлен на территории ЮАР.
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