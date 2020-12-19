ИнтерНовости - новости в стране и мире
Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса
В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса
На месте крушения парома «Эстония» возобновят следственные действия
На месте крушения парома «Эстония» возобновят следственные действия
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19
Трамп: СМИ раздувают масштабы кибератакиТрамп: СМИ раздувают масштабы кибератаки
Девочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеровДевочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеров
На МКС ищут утечку: резервы воздуха на исходеНа МКС ищут утечку: резервы воздуха на исходе
В ЮАР обнаружен новый тип коронавирусаВ ЮАР обнаружен новый тип коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19


19.12.2020 22:19
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19Фото: vechrost.ru

Жителям Лондона и юго-востока Англии запретили собираться вместе на Рождество, передает ТАСС.

Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, в стране резко возросли темпы распространения COVID-19 после того, как ученые выявили новый генетический вариант возбудителя.

Сегодня состоялась экстренная пресс-конференция, на которой Борис Джонсон заявил о том, что ухудшилась эпидемическая ситуация в Лондоне и на юго-востоке Англии. В результате властями страны было принято решение о введении ранее еще не существовавшего четвертого уровня ограничительных мер.

Как пояснил британский премьер, ограничения будут ужесточены в районах, где обстановка сейчас является наиболее серьезной. В частности, речь идет о некоторых частях столицы и регионах на востоке и юго-востоке Англии. Ранее там был объявлен третий уровень ограничений, сказал Джонсон.

По словам главы британского правительства, меры предусматривают запрет на работу магазинов, где не продаются товары первой необходимости. Населению настоятельно рекомендуют не покидать свои дома, за исключением крайней необходимости, а также воздержаться от поездок по стране, не говоря уже о зарубежных путешествиях.

Джонсон связал резкий рост заболеваемости коронавируса в Великобритании с появлением новой мутации COVID-19. Ученые полагают, что этот вариант может оказаться на 70% заразнее, пояснил премьер. Он также отметил, что о летальности новой версии возбудителя достоверных сведений пока нет, исследователи продолжают это выяснять.

Ранее новый тип коронавируса был выявлен на территории ЮАР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Отрицающим коронавирус сектантам в Чихачево запрещают мытьсяОтрицающим коронавирус сектантам в Чихачево запрещают мыться
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКРНавальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
Скончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий КернесСкончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес
Пассажиры S7 смогут провозить «упитанных котиков» на соседнем креслеПассажиры S7 смогут провозить «упитанных котиков» на соседнем кресле
Прокуратура требует запретить в России аниме «Тетрадь смерти»Прокуратура требует запретить в России аниме «Тетрадь смерти»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru