Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Девочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеров

12:17

Фото: rusmk.ru



За год 6-летняя Анастасия Радзинская смогла увеличить свои капиталы на 18,5 млн долларов. В результате маленькая россиянка снова попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube.



Соответствующий рейтинг представило издание Forbes.



Российская девочка, вновь попавшая в престижный список, на этот раз занимает седьмую строчку. В прошлом году Анастасия Радзинская, заработав 18 млн долларов, была на третьем месте аналогичного рейтинга.



Канал маленькой уроженки Краснодара называется Like Nastya. В течение этого года ее ролики были просмотрены в общей сложности 39 млрд раз. На видео девочки сейчас подписаны свыше 190,5 млн пользователей.



Настя оказалась единственной девочкой среди наиболее высокооплачиваемых блогеров YouTube. Лидером рейтинга признан девятилетний Райан Каджи, доходы которого за прошлый год эксперты Forbes USA оценили в 29,5 млн долларов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 148

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 08:03 В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса

В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса 06:47 В Нагорном Карабахе при разминировании погиб российский офицер

В Нагорном Карабахе при разминировании погиб российский офицер 18.12.2020 12:34 Прокуратура требует запретить в России аниме «Тетрадь смерти»

Прокуратура требует запретить в России аниме «Тетрадь смерти» 18.12.2020 11:29 В Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВД

В Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВД 18.12.2020 06:51 Судно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельца