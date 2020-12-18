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Девочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеров
12:17
Фото: rusmk.ru
За год 6-летняя Анастасия Радзинская смогла увеличить свои капиталы на 18,5 млн долларов. В результате маленькая россиянка снова попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube.
Соответствующий рейтинг представило издание Forbes.
Российская девочка, вновь попавшая в престижный список, на этот раз занимает седьмую строчку. В прошлом году Анастасия Радзинская, заработав 18 млн долларов, была на третьем месте аналогичного рейтинга.
Канал маленькой уроженки Краснодара называется Like Nastya. В течение этого года ее ролики были просмотрены в общей сложности 39 млрд раз. На видео девочки сейчас подписаны свыше 190,5 млн пользователей.
Настя оказалась единственной девочкой среди наиболее высокооплачиваемых блогеров YouTube. Лидером рейтинга признан девятилетний Райан Каджи, доходы которого за прошлый год эксперты Forbes USA оценили в 29,5 млн долларов.
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