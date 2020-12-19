ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса
В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса
Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным
Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным
В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
 В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19
Трамп: СМИ раздувают масштабы кибератакиТрамп: СМИ раздувают масштабы кибератаки
Девочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеровДевочка из Краснодара снова вошла в мировой топ-10 высокооплачиваемых блогеров
В Ухте собаки набросились на пару: женщина погиблаВ Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Первый сборник прозы Пушкина продан на аукционе за 8,5 млн рублей


19.12.2020 10:07
Первый сборник прозы Пушкина продан на аукционе за 8,5 млн рублейФото: b-port.com

Стартовая стоимость раритетного издания составляла 3,2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на организаторов аукциона.

Книгу издали в августе 1834 года, рассказали представители аукционного дома "Литфонд", проводившего торги.

Речь идет о роскошном экземпляре "Повестей, изданных Александром Пушкиным". Сборник включает в себя первое издание повести "Пиковая дама" в виде книги (до этого произведение публиковалось лишь анонимно на страницах "Библиотеки для чтения" Александра Смирдина - первого многотиражного журнала в России.). В собрание также вошли второе издание "Повестей Белкина" и две главы из исторического произведения "Арап Петра Великого".

Изданная летом 1834 года книга продавалась не очень хорошо, и к концу 1836 года было принято решение переиздать ее как часть нового издания "Романы и повести". Предполагалось, что оно выйдет в 1837 году, но к тому времени великий русский поэт трагически скончался. Опека вскоре после его смерти предпочла уничтожить уже отпечатанные материалы. В результате были сожжены первая часть ("Капитанская дочка") и вторая, в которую вошли "Повести, изданные Пушкиным" 1834 года.

Ценителям также были представлены прижизненные книги Николая Гоголя и другие редкие издания, а также книги, исторические бумаги, фотографии, автографы и плакаты. В общей сложности на этих торгах были проданы лоты на сумму свыше 25 млн рублей.

В минувшем октябре на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира (1564-1616), изданное в XVII веке. Организаторы торгов сообщили, что сумма стала мировым рекордом стоимости не только для произведений выдающегося английского поэта и драматурга, но вообще - литературных произведений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
В Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВДВ Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВД
Алиев призвал исламский мир воздержаться от отношений с АрмениейАлиев призвал исламский мир воздержаться от отношений с Арменией
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового варианта COVID-19
Приговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабряПриговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабря

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru