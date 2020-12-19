|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Первый сборник прозы Пушкина продан на аукционе за 8,5 млн рублей
19.12.2020 10:07
Фото: b-port.com
Стартовая стоимость раритетного издания составляла 3,2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на организаторов аукциона.
Книгу издали в августе 1834 года, рассказали представители аукционного дома "Литфонд", проводившего торги.
Речь идет о роскошном экземпляре "Повестей, изданных Александром Пушкиным". Сборник включает в себя первое издание повести "Пиковая дама" в виде книги (до этого произведение публиковалось лишь анонимно на страницах "Библиотеки для чтения" Александра Смирдина - первого многотиражного журнала в России.). В собрание также вошли второе издание "Повестей Белкина" и две главы из исторического произведения "Арап Петра Великого".
Изданная летом 1834 года книга продавалась не очень хорошо, и к концу 1836 года было принято решение переиздать ее как часть нового издания "Романы и повести". Предполагалось, что оно выйдет в 1837 году, но к тому времени великий русский поэт трагически скончался. Опека вскоре после его смерти предпочла уничтожить уже отпечатанные материалы. В результате были сожжены первая часть ("Капитанская дочка") и вторая, в которую вошли "Повести, изданные Пушкиным" 1834 года.
Ценителям также были представлены прижизненные книги Николая Гоголя и другие редкие издания, а также книги, исторические бумаги, фотографии, автографы и плакаты. В общей сложности на этих торгах были проданы лоты на сумму свыше 25 млн рублей.
В минувшем октябре на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира (1564-1616), изданное в XVII веке. Организаторы торгов сообщили, что сумма стала мировым рекордом стоимости не только для произведений выдающегося английского поэта и драматурга, но вообще - литературных произведений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|