Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первый сборник прозы Пушкина продан на аукционе за 8,5 млн рублей

19.12.2020 10:07

Фото: b-port.com



Стартовая стоимость раритетного издания составляла 3,2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на организаторов аукциона.



Книгу издали в августе 1834 года, рассказали представители аукционного дома "Литфонд", проводившего торги.



Речь идет о роскошном экземпляре "Повестей, изданных Александром Пушкиным". Сборник включает в себя первое издание повести "Пиковая дама" в виде книги (до этого произведение публиковалось лишь анонимно на страницах "Библиотеки для чтения" Александра Смирдина - первого многотиражного журнала в России.). В собрание также вошли второе издание "Повестей Белкина" и две главы из исторического произведения "Арап Петра Великого".



Изданная летом 1834 года книга продавалась не очень хорошо, и к концу 1836 года было принято решение переиздать ее как часть нового издания "Романы и повести". Предполагалось, что оно выйдет в 1837 году, но к тому времени великий русский поэт трагически скончался. Опека вскоре после его смерти предпочла уничтожить уже отпечатанные материалы. В результате были сожжены первая часть ("Капитанская дочка") и вторая, в которую вошли "Повести, изданные Пушкиным" 1834 года.



Ценителям также были представлены прижизненные книги Николая Гоголя и другие редкие издания, а также книги, исторические бумаги, фотографии, автографы и плакаты. В общей сложности на этих торгах были проданы лоты на сумму свыше 25 млн рублей.



В минувшем октябре на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира (1564-1616), изданное в XVII веке. Организаторы торгов сообщили, что сумма стала мировым рекордом стоимости не только для произведений выдающегося английского поэта и драматурга, но вообще - литературных произведений.



Автор: Злата Богатова

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