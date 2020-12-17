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Путин: Навального используют для легализации шпионажа США
17.12.2020 17:33
Фото: smi2.net
Российский президент Владимир Путин высказался о т.н. "деле Навального".
По мнению главы РФ, сейчас оно используется в целях легализации материалов спецслужб Соединенных Штатов.
На эту тему российский лидер высказался во время сегодняшней большой пресс-конференции. По словам Владимира Путина, в данном случае речь идет вовсе не о каком-либо расследовании, а "легализации материалов американских спецслужб". Как пояснил глава РФ, иностранные спецслужбы пытаются отследить геолокацию.
Путин при этом отметил, что хоть Навальный и пользуется поддержкой американских спецслужб, это совсем не означает, "что его травить нужно". Российский президент напомнил, что Навального направили в Германию сразу же после того, как с соответствующей просьбой обратилась супруга блогера. По словам Путина, пациент получил возможность вылететь за рубеж "в эту же секунду".
В ходе пресс-конференции Путин также прокомментировал возможное участие в президентских выборах 2024 года. Глава государства пояснил, что пока еще не принял окончательного решения по этому поводу.
Ранее Навальный заявил о том, что собирается обратиться в Следственный комитет и ФСБ России из-за новых публикаций о его отравлении.
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