Новости шоу-бизнеса

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За два часа подано более 100 тыс. заявлений на новые детские выплаты


17.12.2020 20:59
За два часа подано более 100 тыс. заявлений на новые детские выплатыФото: inruza.ru

Россияне отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина и в течение двух часов подали уже более 100 тыс. заявок на "новогоднюю" выплату для детей.

Оформить получение денег, как и прежде, можно на портале госуслуг.

Как стало известно, денежные выплаты предназначены для семей, где растут дети, появившиеся на свет в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. По данным Минцифры РФ, в течение первых двух часов на портале госуслуг было зарегистрировано уже более 100 тыс. такого рода заявлений.

О предстоящих "новогодних" выплатах родителям детей до восьми лет сегодня объявил глава российского государства Владимир Путин. В ходе большой пресс-конференции президент пояснил, что государство выделит еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка.

Выплаты предполагается осуществлять в автоматическом режиме, по ранее уже указанным реквизитам счета.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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