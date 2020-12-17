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Кускус внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО
17.12.2020 13:53
Фото: miss-runet.ru
Совместную заявку подавали сразу несколько стран - Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис.
В результате это популярное в государствах Северной Африки блюдо внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Соответствующее решение приняли по итогам 15-й сессии межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия организации, передает информагентство Магриб Араб Пресс (МАП).
Как стало известно, совместная заявка от Алжира, Мавритании, Марокко и Туниса на внесение кускуса в престижный список была оформлена еще весной 2019 года. Экспертам указанных государств, сообщает МАП, удалось проделать большую работу и подготовить для ЮНЕСКО внушительное досье. Доводы о значимости этого блюда оказались достаточно убедительны.
Кускус готовят из обкатанных в муке зерен манной крупы, мяса и овощей. Это блюдо уже очень давно стало считаться визитной карточкой североафриканской кухни. Как правило, оно подается на стол в пятницу, а также по праздникам и торжественным случаям.
Ранее в список культурного наследия человечества внесли неаполитанскую пиццу. Пиццайоло, занимавшиеся приготовлением пиццы для итальянских крестьян, по мнению историков, начали появляться уже в 17 веке. Спустя два столетия пицца начала активно распространяться по свету, в конце 19 века ее уже можно было попробовать в американском Чикаго. В середине прошлого столетия появились первые пиццы в виде полуфабрикатов.
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