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Кускус внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО


17.12.2020 13:53
Кускус внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКОФото: miss-runet.ru

Совместную заявку подавали сразу несколько стран - Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис.

В результате это популярное в государствах Северной Африки блюдо внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Соответствующее решение приняли по итогам 15-й сессии межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия организации, передает информагентство Магриб Араб Пресс (МАП).

Как стало известно, совместная заявка от Алжира, Мавритании, Марокко и Туниса на внесение кускуса в престижный список была оформлена еще весной 2019 года. Экспертам указанных государств, сообщает МАП, удалось проделать большую работу и подготовить для ЮНЕСКО внушительное досье. Доводы о значимости этого блюда оказались достаточно убедительны.

Кускус готовят из обкатанных в муке зерен манной крупы, мяса и овощей. Это блюдо уже очень давно стало считаться визитной карточкой североафриканской кухни. Как правило, оно подается на стол в пятницу, а также по праздникам и торжественным случаям.

Ранее в список культурного наследия человечества внесли неаполитанскую пиццу.  Пиццайоло, занимавшиеся приготовлением пиццы для итальянских крестьян, по мнению историков, начали появляться уже в 17 веке. Спустя два столетия пицца начала активно распространяться по свету, в конце 19 века ее уже можно было попробовать в американском Чикаго. В середине прошлого столетия появились первые пиццы в виде полуфабрикатов.

Автор: Злата Богатова

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