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Российские рок-музыканты посвятят медикам благотворительный онлайн-концерт
17.12.2020 12:59
Фото: mail.kz
Участниками концерта, посвященного медикам, будут Светлана Сурганова, Найк Борзов, Сергей Бобунец, группы "Ногу свело" и "Маша и Медведи", а также ряд других известных рок-артистов, передает ТАСС.
Мероприятие запланировано на 24 декабря.
Благотворительный онлайн-концерт "Звуки добра" будет посвящен медицинским работникам, которые сейчас продолжают бороться с коронавирусной пандемией, рассказали организаторы мероприятия. В концерте также будут участвовать Мара, Петр Налич, группа "Мураками" и другие отечественные рок-музыканты.
Трансляция начнется в 20:00 мск 24 декабря, она будет проводиться в сообществе станции "Наше радио" в социальной сети "ВКонтакте". Зрителям предлагается во время выступлений любимых артистов делать пожертвования. Отправить средства можно будет через сайт благотворительного фонда "Врачебное братство" и с помощью смс-сообщений.
Отмечается, что участниками онлайн-концерта станут и сами врачи.
По последним данным, за период с начала пандемии в мире коронавирусом заболели уже порядка 73,5 млн человек. Скончались свыше 1,6 млн инфицированных.
В России, как информировал сегодня федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, зафиксировали 2 734 454 положительных теста на коронавирус. На текущий момент большинство заболевших - 2 176 100 человек - уже поправились. Скончались 48 564 пациентов.
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