ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей
Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей
Скончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес
Скончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мария Шарапова собирается выйти замуж за британского миллионераМария Шарапова собирается выйти замуж за британского миллионера
В Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах СьяныВ Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах Сьяны
За два часа подано более 100 тыс. заявлений на новые детские выплатыЗа два часа подано более 100 тыс. заявлений на новые детские выплаты
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагомРоссийские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Берлинский кинофестиваль проведут в виртуальном форматеБерлинский кинофестиваль проведут в виртуальном формате

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США еще у одного медика возникла аллергическая реакция на вакцину Pfizer


17.12.2020 12:39
В США еще у одного медика возникла аллергическая реакция на вакцину PfizerФото: webtekno.com

После прививки от коронавируса препаратом, созданным американской компанией Pfizer совместно с ее немецким партнером BioNTech, стало плохо еще одному медработнику в штате Аляска.

Как передает The New York Times, речь идет о сильной аллергической реакции.

Примерно через десять минут после вакцинирования у медработника начали наблюдаться признаки сильной аллергии: головокружение, отечность глаз и неприятные ощущения в горле. Пациенту сразу же была оказана помощь, пишет газета. Со ссылкой на представителей медучреждения отмечается, что состояние работника нормализовалось спустя час.

В Министерстве здравоохранения Соединенных Штатов, прокомментировав случившееся, отметили, что инциденты в Аляске не повлияют на распределение вакцины от COVID-19 компании Pfizer. В ведомстве подчеркнули при этом, что подтверждают сведения о случившемся, чтобы обеспечить прозрачность процесса проведения вакцинации.

Ранее в американских СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации медработника в штате Аляска. Женщине стало плохо вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве заверили, что фармацевтическая компания Pfizer проведет самую тщательную проверку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Чечне ликвидировали боевикаВ Чечне ликвидировали боевика
СМИ: В Латвии умер корейский режиссер Ким Ки ДукСМИ: В Латвии умер корейский режиссер Ким Ки Дук
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагомРоссийские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Выходит альбом, созданный Крисом Корнеллом за год до смертиВыходит альбом, созданный Крисом Корнеллом за год до смерти
В Австралии остановили производство вакцины от COVID-19В Австралии остановили производство вакцины от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru