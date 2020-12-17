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Женская сеть myJulia.ru
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В США еще у одного медика возникла аллергическая реакция на вакцину Pfizer
17.12.2020 12:39
Фото: webtekno.com
После прививки от коронавируса препаратом, созданным американской компанией Pfizer совместно с ее немецким партнером BioNTech, стало плохо еще одному медработнику в штате Аляска.
Как передает The New York Times, речь идет о сильной аллергической реакции.
Примерно через десять минут после вакцинирования у медработника начали наблюдаться признаки сильной аллергии: головокружение, отечность глаз и неприятные ощущения в горле. Пациенту сразу же была оказана помощь, пишет газета. Со ссылкой на представителей медучреждения отмечается, что состояние работника нормализовалось спустя час.
В Министерстве здравоохранения Соединенных Штатов, прокомментировав случившееся, отметили, что инциденты в Аляске не повлияют на распределение вакцины от COVID-19 компании Pfizer. В ведомстве подчеркнули при этом, что подтверждают сведения о случившемся, чтобы обеспечить прозрачность процесса проведения вакцинации.
Ранее в американских СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации медработника в штате Аляска. Женщине стало плохо вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве заверили, что фармацевтическая компания Pfizer проведет самую тщательную проверку.
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