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Скончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес
12:29
Фото: eto314.com
О смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса рассказал его друг и деловой партнер Павел Фукс.
В минувшем сентябре украинский политик, заразившийся COVID-19, был доставлен на лечение в Германию.
Как стало известно, харьковский градоначальник Геннадий Кернес скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. Политик заразился COVID-19 в минувшем сентябре. Вскоре после того, как подтвердился диагноз, Кернеса доставили на лечение в Германию. Мэру Харькова оказывали помощь в знаменитой берлинской клинике Charite, где в прошлом лечили многих известных политиков.
В момент поступления врачи Charite оценивали состояние Кернеса как тяжелое. Причиной резкого ухудшения стали проблемы с почками, возникшие на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции.
О смерти Геннадия Кернеса, которую медики констатировали минувшей ночью, друг и деловой партнер харьковского мэра Павел Фукс рассказал в своем Telegram. Позднее сведения о кончине главы администрации города также подтвердил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и пасынок Кернеса Родион Гайсинский.
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