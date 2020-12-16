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В Нижегородской области двухлетний ребенок отравился наркотиками
16.12.2020 21:42
Фото: vk.com
Следственные органы Нижегородской области по итогам проверки уже приняли решение о возбуждении уголовного дела.
Эксперты пришли к выводу, что двухлетний ребенок мог отравиться метадоном.
Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, сигнал в правоохранительные органы поступил от сотрудников больницы, в которую был доставлен малолетний ребенок. Врачи практически сразу заподозрили, что речь может идти о запрещенных веществах.
После того, как эксперты установили, что двухлетний мальчик отравился метадоном, следственные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
По данным местной прессы, ребенка доставили в больницу родители. Приехав в стационар среди ночи, они не смогли пояснить, что произошло с малышом. Отмечается, что семейство проживает в населенном пункте Луч.
Ранее в Москве был задержан 47-летний мужчина, принуждавший собственную дочь школьного возраста распространять наркотические вещества. В столичной полиции пояснили, что у десятилетнего ребенка в ходе осмотра нашли около восьмидесяти свертков с метадоном.
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