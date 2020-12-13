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Житель Москвы заставлял десятилетнюю дочь сбывать наркотики
13.12.2020 21:08
Фото: smi2.net
Сотрудниками московской полиции задержан 47-летний местный житель, принуждавший собственную дочь школьного возраста распространять наркотические вещества, передает ТАСС.
У ребенка было обнаружено около восьмидесяти свертков с метадоном, рассказали представители столичного ГУ МВД РФ.
ЧП случилось в подъезде одного из домов на Шипиловской улице, где правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия и обнаружили 10-летнюю девочку. Как оказалось, юная жительница Москвы в тот момент имела при себе 76 свертков с неким веществом. Эксперты пришли к выводу, что речь идет о смеси, в состав которой входит наркотическое средство метадон.
После того, как полицейские установили, что ребенку выдал свертки отец, мужчина был задержан. Девочку доставили в одно из медучреждений города. Обстоятельства инцидента выясняются.
Представители полицейского главка отметили, что еще одного подозреваемого, 42-летнего приезжего мужчину, задержали около ресторана на юге столицы. Выяснилось, что он имел при себе девять свертков, в которых находилось свыше 2,5 г метадона.
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