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Великобритания представила концепт истребителя шестого поколения
15.12.2020 13:01
Фото: prpchannel.com
Новые изображения истребителя шестого поколения Tempest ("Буря") представила одноименная британская компания, сообщает пресс-служба Королевских ВВС.
Ранее состоялся онлайн-брифинг главных подрядчиков этом масштабной программы.
В декабре представители компании BAE Systems, Leonardo, Rolls Royce и MBDA в рамках онлайн-брифинга обсудили процесс создания воздушного судна. По итогам этой встречи были подготовлены новые изображения британского истребителя.
Отмечается, что на сегодняшний день в создании Tempest в общей сложности задействованы свыше шестисот организаций. Среди них - как различные научные структуры, так и предприятия малого и среднего бизнеса.
Минувшим летом британские ВВС подготовили демонстрационный ролик о создаваемом истребителе шестого поколения.
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