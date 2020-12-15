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Великобритания представила концепт истребителя шестого поколения


15.12.2020 13:01
Великобритания представила концепт истребителя шестого поколенияФото: prpchannel.com

Новые изображения истребителя шестого поколения Tempest ("Буря") представила одноименная британская компания, сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

Ранее состоялся онлайн-брифинг главных подрядчиков этом масштабной программы.

В декабре представители компании BAE Systems, Leonardo, Rolls Royce и MBDA в рамках онлайн-брифинга обсудили процесс создания воздушного судна. По итогам этой встречи были подготовлены новые изображения британского истребителя.

Отмечается, что на сегодняшний день в создании Tempest в общей сложности задействованы свыше шестисот организаций. Среди них - как различные научные структуры, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

Минувшим летом британские ВВС подготовили демонстрационный ролик о создаваемом истребителе шестого поколения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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