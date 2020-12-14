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На Кубани нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка
14.12.2020 17:46
Фото: sledcom.ru
В южном районе Новороссийска у одного из причалов найден труп мужчины, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в двойном убийстве.
По версии следствия, этот человек причастен к гибели 26-летней девушки и ее 9-летнего брата.
Как передает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, труп подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений был обнаружен благодаря анализу температуры воды и имеющихся в море течений. Ранее эксперты предположили, что тело фигуранта данного уголовного дела, если он действительно совершит суицид, как планировал, в течение трех суток может быть найдено в районе Новороссийска.
В результате поисков на берегу неподалеку от одного из причалов в Южном районе Новороссийска, как и предполагали специалисты, были найдены останки жителя Армавира, подозреваемого в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата.
ЧП случилось 10 декабря, когда между молодыми людьми произошел конфликт. Предположительно, причиной ссоры могла стать ревность. Женщина скончалась от ударов, которые мужчина нанес по ее голове. Расправившись с подругой, он на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую. Там он с особой жестокостью убил маленького брата своей сожительницы.
Позднее машину нашли на территории населенного пункта Джубга в Туапсинском районе. Подозреваемый, записав после совершения убийств видеообращение, выражал намерение совершить самоубийство. Поэтому следствие начало рассматривать версию о его гибели, соответственно планируя поисковые мероприятия.
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