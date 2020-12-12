Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани нашли машину подозреваемого в убийстве женщины и ее 9-летнего брата

12.12.2020 11:16

Фото: webtekno.com



Правоохранительные органы Краснодарского края продолжают выяснять обстоятельства убийства с особой жестокостью 9-летнего ребенка и его 26-летней сестры. Как передает ТАСС, подозреваемый в совершении этого преступления в прошлом не имел проблем с законом.



Мужчина, которого сейчас разыскивает полиция, в прошлом не привлекался к ответственности за какие-либо правонарушения и не состоял на учете. Семья подозреваемого, как и родственники погибших, имеют исключительно положительные характеристики, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



Как пояснил источник в экстренных службах региона, подозреваемый в двойном убийстве мог совершить суицид. В рамках начатых поисков полиция уже нашла автомобиль, на котором передвигался мужчина. Машина была брошена на территории поселка Джубга в Туапсинском районе. Местонахождение молодого человека пока остается неустановленным.



По данным краевого СУ СКР, мотивом преступления могла быть ревность. Установлено, что сначала житель Армавира расправился со своей сожительницей, после чего разместил в соцсети видеообращение с признательными показаниями. Затем он направился в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей девушки.



Автор: Злата Богатова

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