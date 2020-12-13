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Создатели «Черной пантеры» не будут искать замену Боузману


13.12.2020 19:19
Создатели «Черной пантеры» не будут искать замену БоузмануФото: vkinozale.tv

Руководство компании Marvel Studios приняло решение о том, что для съемок второй части фильма "Черная пантера" не будут подыскивать замену актеру Чедвику Боузману, умершему в конце минувшего лета.

Соответствующее заявление сделал глава организации Кевин Файги, передает портал Deadline.

Американский фильм "Черная пантера" с Чедвиком Боузманом в главой роли был создан по вселенной издательства Marvel в 2018 году. Работа над второй частью этой картины о супергероях была прервана после кончины артиста, умершего из-за онкологического заболевания.

Ранее ожидалось, что роль супергероя могут передать другому актеру. Но затем создатели кинокомикса отказались от этой идеи, как и использования компьютерной графики для воссоздания образа героя Боузмана, пояснил глава Marvel Studios.

По словам Кевина Файги, Чедвик Боузман блестяще сыграл роль "Черной пантеры". Во второй части фильма акцент будет сделан на других персонажах вселенной. Предполагается, что фильм выйдет на экраны в июле 2022 года.

Чедвик Боузман скончался в Лос-Анджелесе 28 августа 2020 года. С 2016 года артист боролся с тяжелым недугом, врачи диагностировали у него рак толстого кишечника. Актер умер на сорок четвертом году жизни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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