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Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе
13.12.2020 17:52
Фото: rl0.ru
Все призовые места в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем сегодня смогли завоевать россияне - Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев.
Отечественные лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария).
Победителем соревнования стал Александр Большунов, показавший результат 32 минуты 46,4 секунды. Вторым финишировал Андрей Мельниченко (+32,2 секунды), а замкнул тройку лидеров Артем Мальцев (+39,5).
В той же дисциплине у женщин, которые преодолевали 10-километровую дистанцию, второе место заняла российская лыжница Юлия Ступак. Отечественную спортсменку опередила американка Рози Бреннан. Бронза досталась еще одной представительнице Соединенных Штатов Хэйли Свирбул.
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