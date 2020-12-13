ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Нигерии бандиты похитили более 250 школьников
В Нигерии бандиты похитили более 250 школьников
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе
На Кубани нашли машину подозреваемого в убийстве женщины и ее 9-летнего брата
На Кубани нашли машину подозреваемого в убийстве женщины и ее 9-летнего брата
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в ДавосеРоссияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе
В Германии с 16 декабря усиливают ограниченияВ Германии с 16 декабря усиливают ограничения
Путин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение неделиПутин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели
Найден способ уничтожить коронавирус за две минутыНайден способ уничтожить коронавирус за две минуты
В Нигерии бандиты похитили более 250 школьниковВ Нигерии бандиты похитили более 250 школьников

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе


13.12.2020 17:52
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в ДавосеФото: rl0.ru

Все призовые места в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем сегодня смогли завоевать россияне - Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев.

Отечественные лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария).

Победителем соревнования стал Александр Большунов, показавший результат 32 минуты 46,4 секунды. Вторым финишировал Андрей Мельниченко (+32,2 секунды), а замкнул тройку лидеров Артем Мальцев (+39,5).

В той же дисциплине у женщин, которые преодолевали 10-километровую дистанцию, второе место заняла российская лыжница Юлия Ступак. Отечественную спортсменку опередила американка Рози Бреннан. Бронза досталась еще одной представительнице Соединенных Штатов Хэйли Свирбул.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Госдуме назвали ошибочными высказывания Никонова о границах КазахстанаВ Госдуме назвали ошибочными высказывания Никонова о границах Казахстана
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейнеВ Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне
Ученые установили родину домашних ословУченые установили родину домашних ослов
Путин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение неделиПутин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели
Суд отправил патологоанатома Боткинской больницы под домашний арестСуд отправил патологоанатома Боткинской больницы под домашний арест

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru