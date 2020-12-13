Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США с начала года казнили десять федеральных преступников

13.12.2020 17:03

Фото: topic.lt



В Соединенных Штатах приведен в исполнение десятый с начала текущего года смертный приговор осужденного на федеральном уровне преступника.



Как передает телекомпания CNN, казнен 56-летний Альфред Боржуа.



Мужчина был в 2004 году приговорен к смертной казни за насилие и убийство своей 2,5-летней дочери. Дело рассматривалось судом Южного округа штата Техас через два года после преступления.



Альфред Боржуа был казнен 11 декабря в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана. По данным американских СМИ, перед тем, как приговор привели в исполнение, преступник заявил о своей невиновности.



В декабре 2020 года в США может состояться первая за последние 67 лет казнь женщины. Ранее к смерти приговорили Лизу Монтгомери, совершившую жестокое убийство после неудачной беременности. 36-летней женщине очень хотелось стать матерью, поэтому в 2004 году она расправилась с 23-летней Бобби Джо Стиннет, ожидавшей ребенка, и извлекла ее плод. Затем Монтгомери пыталась выдать девочку за собственную дочь, однако полиция довольно быстро вышла на ее след.



Ранее в Иране казнили экс-главу новостного портала "Амад Ньюс". 47-летнего Рухоллу Зама признали виновным в сотрудничестве с иностранной разведкой и распространении недостоверной информации.



Автор: Злата Богатова

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