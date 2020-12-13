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В США с начала года казнили десять федеральных преступников
13.12.2020 17:03
Фото: topic.lt
В Соединенных Штатах приведен в исполнение десятый с начала текущего года смертный приговор осужденного на федеральном уровне преступника.
Как передает телекомпания CNN, казнен 56-летний Альфред Боржуа.
Мужчина был в 2004 году приговорен к смертной казни за насилие и убийство своей 2,5-летней дочери. Дело рассматривалось судом Южного округа штата Техас через два года после преступления.
Альфред Боржуа был казнен 11 декабря в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана. По данным американских СМИ, перед тем, как приговор привели в исполнение, преступник заявил о своей невиновности.
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