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В Иране казнили экс-главу новостного портала «Амад Ньюс»
12.12.2020 19:13
Фото: millichronicle.com
Власти Ирана казнили 47-летнего Рухоллу Зама, который в прошлом был руководителем информационного портала "Амад Ньюс".
В последние годы журналист, вынужденный покинуть страну, жил в изгнании в Париже.
Как передает AP, смертная казнь, к которой Рухоллу Зама приговорили минувшим летом, была осуществлена через повешение. Когда и как именно журналист, проживавший за рубежом, возвратился в Иран, не уточняется. Известно лишь, что в течение 2020 года спецслужбы страны задержали еще несколько оппозиционеров, находившихся за границей.
Зам был известен тем, что освещал протесты в Иране в 2017 году. Власти признали его виновным в распространении фейковой информации и сотрудничестве с иностранными спецслужбами, т.е. содействию "коррупции на Земле". Подобные обвинения в последнее время нередко встречаются в делах, которые связаны со шпионажем или попытками свергнуть иранское правительство.
Ранее был опубликован ежегодный доклад швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC). По данным правозащитников, с начала этого года в мире погибли более 80 журналистов.
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