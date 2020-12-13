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В Германии с 16 декабря усиливают ограничения
13.12.2020 16:12
Фото: deon.pl
Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, власти страны приняли решение об усилении ранее уже введенных ограничений в целях эффективной борьбы с пандемией коронавируса. С 16 декабря в Германии приостанавливают работу большинство магазинов и парикмахерские.
По словам Ангелы Меркель, новый этап ограничений распространится на большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек. Исключением станут лишь места, где продают продукты питания и товары каждодневного спроса.
Кроме, принято решение закрыть с 16 декабря школы, отметила канцлер. Меркель сделала это заявление сегодня, 13 декабря, после переговоров с властями федеральных земель.
Напомним, ранее власти ФРГ уже предпринимали ряд мер в целях борьбы с распространением заболевания. Предполагалось, что спустя месяц руководство страны оценит их эффективность и примет решение о снятии ограничений либо продлении периода их действия, а также введении дополнительных условий.
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