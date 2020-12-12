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С начала 2020 года в мире погибли более 80 сотрудников СМИ
12.12.2020 13:01
Фото: smi2.net
В текущем году по всему миру было совершено по меньшей мере 75 убийств, жертвами которых стали журналисты.
Об этом сообщается в докладе швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC), который был представлен в Женеве.
По данным авторов доклада, в этом году "83 сотрудника СМИ были убиты в тридцати государствах". Печальное лидерство по итогам 2020 года — у Индии, где при различных обстоятельствах погибли тринадцать журналистов.
В Мексике было зафиксировано одиннадцать смертей сотрудников прессы. В число наиболее опасных для представителей СМИ стран также вошли Пакистан, где погибли восемь журналистов, Афганистан и Ирак (по пять смертельных случаев), Гондурас и Филиппины (по четыре инцидента).
В Венесуэле, Нигерии и Сирии в течение текущего года погибли по три представителя СМИ, по два - на территории Бразилии, Гватемалы, Либерии и Сомали.
В число стран, где были зафиксированы единичные случаи гибели журналистов, вошла Россия. Составители доклада включили в список смерть главреда издания "Коза пресс" Ирины Славиной. 2 октября она совершила самосожжение около здания главка МВД в Нижнем Новгороде.
По данным PEC, за год по всему миру убили 75 журналистов. За последние десять лет число жертв такого рода преступлений составило 1180.
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