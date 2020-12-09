|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Генсек ООН готов публично привиться от COVID-19
07:15
Фото: uni-cons.ru
Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, он готов поучаствовать в вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.
Глава организации выступил с таким утверждением на пресс-конференции, передают зарубежные СМИ.
По словам Антониу Гутерреша, он готов публично сделать себе прививку от COVID-19, как только вакцина станет доступна. Генеральный секретарь ООН при этом подчеркнул, что вакцинация от коронавируса — "моральный долг каждого".
Какой препарат собирается поставить себе Гутерреш, пока не уточняется.
Ранее регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19. Данные о результатах исследования содержались в документе, который был размещен на официальном портале Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов. В отчете также указвалось, что в процессе испытаний вакцины, совместно созданной Pfizer и BioNTech, умерли шесть участников.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|