Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Калифорнии обезглавил двоих детей, запугивая остальных

10.12.2020 21:14

Фото: peopletalk.ru



Власти штата Калифорния предъявили обвинения в убийстве и насилии над детьми 34-летнему местному жителю Морису Джуэлу Тейлору.



Как передают американские СМИ, трагическое происшествие случилось в городе Ланкастер.



Полиция обнаружила в особняке тела двух обезглавленных детей, когда проверяла сигнал о возможной утечке газа, поступивший от соседей. Жертвами преступления стали проживавшие в этом доме 12-летний мальчик и его 13-летняя сестра.



Эксперты пришли к выводу, что дети погибли около пяти дней назад. В полиции полагают, что останки подростков отец мог показывать другим детям. Он запугивал двух сыновей, более младшего возраста, которых держал в отдельных комнатах. По версии следствия, дети испытывали голод - родители не давали им есть.



Отмечается, что семейство Тейлоров в прошлом считалось совершенно благополучным и никогда не попадало в поле зрения властей. В окружном департаменте по делам детей и семьи заявили, что указанные люди у них на учете не состояли, каких-либо жалоб на них не было.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 125

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.12.2020 09:23 Суд отправил патологоанатома Боткинской больницы под домашний арест

Суд отправил патологоанатома Боткинской больницы под домашний арест 10.12.2020 10:57 Названы марки самых угоняемых автомобилей в России

Названы марки самых угоняемых автомобилей в России 10.12.2020 06:41 Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге

Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге 10.12.2020 06:17 Сильное землетрясение произошло близ Иркутска

Сильное землетрясение произошло близ Иркутска 9.12.2020 19:42 В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за работавших ночью баров