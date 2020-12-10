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Житель Калифорнии обезглавил двоих детей, запугивая остальных
10.12.2020 21:14
Фото: peopletalk.ru
Власти штата Калифорния предъявили обвинения в убийстве и насилии над детьми 34-летнему местному жителю Морису Джуэлу Тейлору.
Как передают американские СМИ, трагическое происшествие случилось в городе Ланкастер.
Полиция обнаружила в особняке тела двух обезглавленных детей, когда проверяла сигнал о возможной утечке газа, поступивший от соседей. Жертвами преступления стали проживавшие в этом доме 12-летний мальчик и его 13-летняя сестра.
Эксперты пришли к выводу, что дети погибли около пяти дней назад. В полиции полагают, что останки подростков отец мог показывать другим детям. Он запугивал двух сыновей, более младшего возраста, которых держал в отдельных комнатах. По версии следствия, дети испытывали голод - родители не давали им есть.
Отмечается, что семейство Тейлоров в прошлом считалось совершенно благополучным и никогда не попадало в поле зрения властей. В окружном департаменте по делам детей и семьи заявили, что указанные люди у них на учете не состояли, каких-либо жалоб на них не было.
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