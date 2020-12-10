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На Камчатке вновь начал извергаться вулкан Карымский


10.12.2020 09:25
На Камчатке вновь начал извергаться вулкан КарымскийФото: mkset.ru

Возобновилось извержение вулкана Карымский на Камчатке.

Как указано на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота выброшенных им столбов пепла достигает уровня 6-7 км.

По данным специалистов, взрывная активность Карымского вулкана начала вновь расти с 20:45 UTC 9 декабря (09:45 10 декабря по местному времени). После того, как было зафиксированы взрывы пепла высотой до 7 км, ученые приняли решение установить для Карымского оранжевый код авиационной опасности, который является предпоследним по силе.

Вулкан Карымский, высота которого составляет порядка 1,5 тыс. м., находится на расстоянии около 115 км от города Петропавловск-Камчатский и является одним из наиболее активных вулканов полуострова. В течение последнего столетия учеными было зарегистрировано двадцать извержений.

Ранее ученые пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Проанализировав состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги, исследователи предположили, что небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частью гигантского супервулкана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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