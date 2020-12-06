Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Техасе во время испытаний взорвался прототип корабля Starship

08:02

Фото: 1news.az



Созданный компанией SpaceX прототип космического корабля Starship, который предполагается использовать для экспедиции к Марсу, взорвался во время испытаний в Техасе.



Трансляцию вели на официальном сайте организации.



Запуск Starship осуществили на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас. Корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами стартовал В 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 четверга по Москве). Спустя несколько минут он смог достичь заданной высоты, а потом начал плавно спускаться.



Взрыв случился, когда корабль коснулся асфальтированной площадки у стартового стола. Судя по трансляции, Starship опустился, будучи не совсем в вертикальном положении. В комментарии, опубликованном в твиттере SpaceX, отмечается, что аварийно завершил работу ракетный двигатель Raptor, который установили на прототипе корабля.



Вместе с тем, глава компании SpaceX Илон Маск дал испытаниям высокую оценку. По его словам, можно считать взлет успешным, как и "переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками" до того, как корабль приземлился.



Напомним, в начале декабря Илон Маск рассказал о сроках отправки людей на Красную планету. Как предположил основатель американских компаний Tesla и SpaceX, первый человек сможет попасть на Марс уже примерно через шесть лет. По словам Маска, в качестве минимального срока он рассматривает четыре года.



Автор: Злата Богатова

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