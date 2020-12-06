|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Техасе во время испытаний взорвался прототип корабля Starship
08:02
Фото: 1news.az
Созданный компанией SpaceX прототип космического корабля Starship, который предполагается использовать для экспедиции к Марсу, взорвался во время испытаний в Техасе.
Трансляцию вели на официальном сайте организации.
Запуск Starship осуществили на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас. Корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами стартовал В 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 четверга по Москве). Спустя несколько минут он смог достичь заданной высоты, а потом начал плавно спускаться.
Взрыв случился, когда корабль коснулся асфальтированной площадки у стартового стола. Судя по трансляции, Starship опустился, будучи не совсем в вертикальном положении. В комментарии, опубликованном в твиттере SpaceX, отмечается, что аварийно завершил работу ракетный двигатель Raptor, который установили на прототипе корабля.
Вместе с тем, глава компании SpaceX Илон Маск дал испытаниям высокую оценку. По его словам, можно считать взлет успешным, как и "переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками" до того, как корабль приземлился.
Напомним, в начале декабря Илон Маск рассказал о сроках отправки людей на Красную планету. Как предположил основатель американских компаний Tesla и SpaceX, первый человек сможет попасть на Марс уже примерно через шесть лет. По словам Маска, в качестве минимального срока он рассматривает четыре года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|