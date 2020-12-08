ИнтерНовости - новости в стране и мире
Регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19
Регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19
Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн
Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве физика
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве физика
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19Регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19
Госдума поддержала проект о расширении полномочий полицейскихГосдума поддержала проект о расширении полномочий полицейских
Скончался последний глава Минобороны СССР ШапошниковСкончался последний глава Минобороны СССР Шапошников
В Приморье спасают осиротевшего гималайского медведяВ Приморье спасают осиротевшего гималайского медведя
Китай и Непал согласовали данные о высоте ЭверестаКитай и Непал согласовали данные о высоте Эвереста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19


8.12.2020 22:06
Регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19Фото: deon.pl

Данные о результатах исследования содержатся в документе, который сегодня был размещен на официальном портале Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Как стало известно, в процессе испытаний вакцины, совместно созданной Pfizer и BioNTech, умерли шесть участников.

Сегодня FDA официально подтвердило 95-процентную эффективность вакцины от коронавируса, которая была создана американской фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Отмечается, что новое средство одинаково действенно для представителей всех возрастов и рас.

В течение нескольких дней ожидается решение об использовании вакцины в Соединенных Штатах. Представители компании Pfizer уже предупредили администрацию американского президента Дональда Трампа о том, что значительное количество доз препарата приобрели другие государства. Поэтому разработчики вакцины не смогут предоставить ее в достаточном объеме до июня или даже июля следующего года.

В отчете также указано, что при исследовании нового препарата было зарегистрировано шесть летальных исходов: скончались двое участников вакцинируемой группы и четыре - в группе плацебо. Среди тех, кто прививался, умер один участник с атеросклерозом и ожирением. Смерть наступила через три дня после введения первой дозы вакцины. Другой участник был госпитализирован из-за остановки сердца через 60 дней после введения второй дозы. Спустя трое суток врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Ранее компания AstraZeneca, специалисты которой совместно с Оксфордским университетом создали и испытывали вакцину против COVID-19, объявила о приостановке исследований. Причиной такого решения стала серьезная побочная реакция, зафиксированная у одного из участников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 184

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Матвиенко самоизолировалась после контакта с заразившимся коронавирусомМатвиенко самоизолировалась после контакта с заразившимся коронавирусом
Названы самые влиятельные явления в искусстве 2020 годаНазваны самые влиятельные явления в искусстве 2020 года
В Китае сняли с показа фильм «Охотник на монстров»В Китае сняли с показа фильм «Охотник на монстров»
Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млнКипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн
На Южном Урале выясняют обстоятельства гибели девочки на холодеНа Южном Урале выясняют обстоятельства гибели девочки на холоде

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru