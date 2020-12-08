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Регулятор США подтвердил 95-процентную эффективность вакцины Pfizer от COVID-19
8.12.2020 22:06
Фото: deon.pl
Данные о результатах исследования содержатся в документе, который сегодня был размещен на официальном портале Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Как стало известно, в процессе испытаний вакцины, совместно созданной Pfizer и BioNTech, умерли шесть участников.
Сегодня FDA официально подтвердило 95-процентную эффективность вакцины от коронавируса, которая была создана американской фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Отмечается, что новое средство одинаково действенно для представителей всех возрастов и рас.
В течение нескольких дней ожидается решение об использовании вакцины в Соединенных Штатах. Представители компании Pfizer уже предупредили администрацию американского президента Дональда Трампа о том, что значительное количество доз препарата приобрели другие государства. Поэтому разработчики вакцины не смогут предоставить ее в достаточном объеме до июня или даже июля следующего года.
В отчете также указано, что при исследовании нового препарата было зарегистрировано шесть летальных исходов: скончались двое участников вакцинируемой группы и четыре - в группе плацебо. Среди тех, кто прививался, умер один участник с атеросклерозом и ожирением. Смерть наступила через три дня после введения первой дозы вакцины. Другой участник был госпитализирован из-за остановки сердца через 60 дней после введения второй дозы. Спустя трое суток врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Ранее компания AstraZeneca, специалисты которой совместно с Оксфордским университетом создали и испытывали вакцину против COVID-19, объявила о приостановке исследований. Причиной такого решения стала серьезная побочная реакция, зафиксированная у одного из участников.
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