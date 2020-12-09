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Сильное землетрясение произошло близ Иркутска


06:17
Сильное землетрясение произошло близ ИркутскаФото: hellonews.site

В Иркутске сегодняшнее землетрясение ощущалось на 5-6 баллов, передают российские СМИ. Как стало известно, в эпицентре интенсивность подземных толчков составляла 7,6. Администрация Иркутска после случившегося объявила о введении режима повышенной готовности.

Со ссылкой на пресс-службу МЧС России уточняется, что землетрясение было зафиксировано сегодня утром в дельте реки Селенги, которая впадает в Байкал.

В сообщении на сайте ведомства указано, что магнитуда подземных толчков составила 5,5. Специалисты зафиксировали их в 05:45 (00:45 по Москве) на территории Кабанского района. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 16 км к северо-западу от населенного пункта Дубинино.

По данным ТАСС, подземные толчки, произошедшие на Байкале, сегодня утром также почувствовали жители Улан-Удэ и семи районов Бурятии, в частности, Иволгинского, Заиграевского и Селенгинского.

Сведений о разрушениях и пострадавших из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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