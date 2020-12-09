|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сильное землетрясение произошло близ Иркутска
06:17
Фото: hellonews.site
В Иркутске сегодняшнее землетрясение ощущалось на 5-6 баллов, передают российские СМИ. Как стало известно, в эпицентре интенсивность подземных толчков составляла 7,6. Администрация Иркутска после случившегося объявила о введении режима повышенной готовности.
Со ссылкой на пресс-службу МЧС России уточняется, что землетрясение было зафиксировано сегодня утром в дельте реки Селенги, которая впадает в Байкал.
В сообщении на сайте ведомства указано, что магнитуда подземных толчков составила 5,5. Специалисты зафиксировали их в 05:45 (00:45 по Москве) на территории Кабанского района. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 16 км к северо-западу от населенного пункта Дубинино.
По данным ТАСС, подземные толчки, произошедшие на Байкале, сегодня утром также почувствовали жители Улан-Удэ и семи районов Бурятии, в частности, Иволгинского, Заиграевского и Селенгинского.
Сведений о разрушениях и пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|