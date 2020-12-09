ИнтерНовости - новости в стране и мире
Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге
Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне
Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге
Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин указал на отсутствие связи между пандемией и подорожанием продуктов Путин указал на отсутствие связи между пандемией и подорожанием продуктов
17 штатов выступают за пересмотр итогов выборов в США17 штатов выступают за пересмотр итогов выборов в США
Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в ПрагеРоссия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге
Сильное землетрясение произошло близ ИркутскаСильное землетрясение произошло близ Иркутска
Ефремов написал еще одно письмо близким погибшего водителяЕфремов написал еще одно письмо близким погибшего водителя

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ефремов написал еще одно письмо близким погибшего водителя


05:59
Ефремов написал еще одно письмо близким погибшего водителяФото: smi2.net

В своем послании Михаил Ефремов отметил, что в будущем вряд ли вновь сможет быть актером, ведь по его вине погиб человек.

О содержании письма, которое было адресовано Валерию Захарову, рассказывает ТАСС.

Послание младшему сыну погибшего водителя стало уже вторым обращением артиста, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП. Ранее Михаил Ефремов уже писал вдове погибшего Сергея Захарова, чтобы попросить у нее прощения за свой "смертный грех", отметил адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, второе письмо ему передал младший сын погибшего водителя. В этом послании артист просит прощения у Валерия Захарова и признается, что после случившегося уже вряд ли когда-нибудь вновь сможет быть актером. По словам Михаила Ефремова, "безвозвратно закончена" часть его жизни.

Ефремов констатирует, что теперь ему "менять придется очень много", и он не уверен, найдутся ли у него на это силы. Добровинский, представлявший интересы потерпевших по этому делу, отметил, что послание датировано 3 ноября.

В своем письме артист также сообщил, что каждый день вспоминает о погибшем и молится за упокой души Сергея Захарова. Актер отмечает, что не знает, как будет говорить на эту тему в будущем со своими детьми, и как смотреть в глаза людям, видевшим его состояние после смертельного ДТП в Москве.

Актер, ранее уже прибывший в Белгородскую область для отбытия наказания, также выразил намерение сделать все от него зависящее, чтобы помочь сыну и семье погибшего водителя.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Пентагоне допускают военное превосходство Китая над СШАВ Пентагоне допускают военное превосходство Китая над США
В ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 годуВ ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 году
Украинский футболист за шпионаж против России получил 12 летУкраинский футболист за шпионаж против России получил 12 лет
В Минздраве опровергли предложение ограничивать передвижение по РФВ Минздраве опровергли предложение ограничивать передвижение по РФ
В Москве задержан полицейский, выстреливший в школьницуВ Москве задержан полицейский, выстреливший в школьницу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru