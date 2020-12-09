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Ефремов написал еще одно письмо близким погибшего водителя
05:59
Фото: smi2.net
В своем послании Михаил Ефремов отметил, что в будущем вряд ли вновь сможет быть актером, ведь по его вине погиб человек.
О содержании письма, которое было адресовано Валерию Захарову, рассказывает ТАСС.
Послание младшему сыну погибшего водителя стало уже вторым обращением артиста, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП. Ранее Михаил Ефремов уже писал вдове погибшего Сергея Захарова, чтобы попросить у нее прощения за свой "смертный грех", отметил адвокат Александр Добровинский.
По словам юриста, второе письмо ему передал младший сын погибшего водителя. В этом послании артист просит прощения у Валерия Захарова и признается, что после случившегося уже вряд ли когда-нибудь вновь сможет быть актером. По словам Михаила Ефремова, "безвозвратно закончена" часть его жизни.
Ефремов констатирует, что теперь ему "менять придется очень много", и он не уверен, найдутся ли у него на это силы. Добровинский, представлявший интересы потерпевших по этому делу, отметил, что послание датировано 3 ноября.
В своем письме артист также сообщил, что каждый день вспоминает о погибшем и молится за упокой души Сергея Захарова. Актер отмечает, что не знает, как будет говорить на эту тему в будущем со своими детьми, и как смотреть в глаза людям, видевшим его состояние после смертельного ДТП в Москве.
Актер, ранее уже прибывший в Белгородскую область для отбытия наказания, также выразил намерение сделать все от него зависящее, чтобы помочь сыну и семье погибшего водителя.
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