|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Приговор Ефремову вступил в силу: актера из СИЗО отправили в колонию
6.11.2020 21:02
Фото: kam24.ru
Российского актера театра и кино Михаила Ефремова, который был ранее признан виновным в смертельном ДТП, направили к месту отбывания наказания.
В пресс-службе столичного УФСИН не стали комментировать, в какое СИЗО поехал артист, передает ТАСС.
Как стало известно, актера Михаила Ефремова из СИЗО-5 ("Водник") направили в колонию, где ему предстоит отбывать назначенное судом наказание. Согласно вынесенному ранее вердикту, артист был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.
Где именно предстоит отбывать наказание Михаилу Ефремову, пока не уточняется. Представители УФСИН по Москве лишь пояснили, что в соответствии со ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация следственного изолятора официально уведомляет об этом одного из членов семьи по выбору самого осужденного.
Ранее актер в беседе с посетившими его правозащитниками выражал желание остаться в СИЗО, чтобы отбывать срок в составе хозотряда, а также создать там тюремный театр. По словам Ефремова, он также хотел бы попасть в колонию на территории Чувашии, так как его предки оттуда родом. Актер пояснял, что представители этого региона даже готовят обращение во ФСИН.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|