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В Туле предотвратили вооруженное нападение на учебное заведение


9.12.2020 14:04
В Туле предотвратили вооруженное нападение на учебное заведениеФото: vk.com

Сотрудниками ФСБ задержан юный житель Тулы, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение, передает ТАСС.

У подростка обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, а также материалы об аналогичных преступлениях.

Сотрудникам спецслужбы удалось предотвратить вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Туле, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В отношении задержанного местного жителя 2002 г.р. возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ФСБ, в настоящее время правоохранительные органы решаются вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий подростка в связи с планами осуществить вооруженное нападение на учебное заведение.

Ранее эксперты насчитали более 90 тыс. пользователей Рунета, запросы которых были связаны с нападениями на учебные заведения. Данные статистики привел руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин. По его словам, из 41 млн аккаунтов, которые проявляли заинтересованность "деструктивным контентом" и были выявлены экспертами организации, свыше 1,7 млн пользователей отличались наибольшей активностью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 237

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