Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названо число пользователей Рунета, интересующихся нападениями на школы

30.11.2020 20:47

Фото: inruza.ru



Эксперты насчитали более 90 тыс. пользователей Рунета, запросы которых были связаны с нападениями на учебные заведения.



Об этом рассказал руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин.



По словам Дениса Заварзина, свыше 93 тыс. онлайн-пользователей в РФ интересовались нападениями на школы, еще 600 тыс. человек вводили запросы, связанные с суицидальной тематикой. Директор АНО говорил об этом в ходе сегодняшнего заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.



Руководитель центра пояснил, что из 41 млн аккаунтов, которые проявляли заинтересованность "деструктивным контентом" и были выявлены экспертами организации, свыше 1,7 млн пользователей отличались наибольшей активностью.



Заварзин отметил, что зафиксировано около 36% от общего числа интересовавшихся агрессивными субкультурами, которые связаны с экстремистскими фанатскими группировками. Порядка 34% создавали запросы, связанные с самоубийствами, еще 12% пытались получить сведения о радикальных формах анархических движений. Около 5% (свыше 93 тыс. пользователей Рунета) выражали заинтересованность историей и способами совершения вооруженных нападений на учебные заведения.



Автор: Злата Богатова

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