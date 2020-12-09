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В Дании россиянина обвиняют в шпионаже


9.12.2020 13:41
В Дании россиянина обвиняют в шпионажеФото: prm.ua

Судебные власти Дании предъявили российскому гражданину обвинение в шпионаже, передает издание Berlingske.

Со ссылкой на прокуратуру уточняется, что подозреваемый был взят под стражу еще в минувшем июле.

Как сообщили представители датского ведомства, гражданин РФ, обвиняемый в шпионской деятельности, находится под стражей с июля текущего года. По данным местных властей, подозреваемый мог работать на российскую разведку.

Предположительно, россиянин передавал сведения, касающиеся технологий, связанных с энергетической сферой. Власти Дании уже предъявили ему обвинение по статье 108 Уголовного кодекса.

Если суд признает гражданина РФ виновным, его могут приговорить к наказанию в виде лишения свободы на срок до шести лет. Учитывая специфику обвинения, процесс, вероятно, будет проводиться в закрытом режиме.

О подозреваемом пока известно лишь, что он довольно долгое время проживал в Дании, сохраняя российское гражданство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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