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В Дании россиянина обвиняют в шпионаже
9.12.2020 13:41
Фото: prm.ua
Судебные власти Дании предъявили российскому гражданину обвинение в шпионаже, передает издание Berlingske.
Со ссылкой на прокуратуру уточняется, что подозреваемый был взят под стражу еще в минувшем июле.
Как сообщили представители датского ведомства, гражданин РФ, обвиняемый в шпионской деятельности, находится под стражей с июля текущего года. По данным местных властей, подозреваемый мог работать на российскую разведку.
Предположительно, россиянин передавал сведения, касающиеся технологий, связанных с энергетической сферой. Власти Дании уже предъявили ему обвинение по статье 108 Уголовного кодекса.
Если суд признает гражданина РФ виновным, его могут приговорить к наказанию в виде лишения свободы на срок до шести лет. Учитывая специфику обвинения, процесс, вероятно, будет проводиться в закрытом режиме.
О подозреваемом пока известно лишь, что он довольно долгое время проживал в Дании, сохраняя российское гражданство.
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