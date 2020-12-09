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В матче Лиги чемпионов команды ушли с поля из-за расистских оскорблений судьи


9.12.2020 12:34
В матче Лиги чемпионов команды ушли с поля из-за расистских оскорблений судьиФото: cnnturk.com

В Париже в ходе матча последнего тура Лиги чемпионов после расистских оскорблений четвертого судьи с поля в полном составе ушли футболисты команд "Истанбул" и ПСЖ.

Как передает "Лента.ру", игра прервалась в первом тайме.

Спортсмены покинули поле при счете 0:0, сразу после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал "негром" Пьера Вебо - помощника тренера турецкой команды. Говоря с главным арбитром игры Овидиу Хацеганом, он уточнял, какому игроку нужно вынести наказание и попросил проверить его, кто тот "черный парень там, на скамейке".

После таких реплик судьи, пишет L Equipe, к нему сразу же подбежал нападающий "Истанбула" Демба Ба, чтобы выразить свое недовольство. При этом Неймар и Маркиньос попытались выяснить, на самом ли деле Чолтеску назвал нападающего "негром".

В результате за ушедшим с поля форвардом последовали и футболисты обоих клубов. Игроков уговаривали возобновить матч, однако делегату не удалось добиться каких-либо результатов. Предполагалось, что матч, организованный в Париже, вновь продолжится в 00:00 по московскому времени, но этого не случилось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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