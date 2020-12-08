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В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне


8.12.2020 22:37
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейнеФото: vk.com

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за ошибки, которую допустил неопытный работник, передают российские СМИ. Согласно последним официальным данным, в результате отравления хлором в бассейне Астрахани в больницу было доставлено тридцать два человека - двенадцать взрослых и двадцать детей.

Ранее Минздрав региона подтвердил сведения о том, что пять детей оказались в реанимации. На текущий момент маленьких пациентов уже перевели в обычные палаты. Под наблюдением медиков остаются двадцать ребят, пострадавших из-за происшествия в бассейне. Состояние детей специалисты назвали средней степени тяжести.

В городской клинической больнице № 3 им. Кирова находятся сейчас двенадцать взрослых пациентов. Состояние их врачи оценивают как стабильное.

ЧП случилось накануне, 7 декабря, когда в спортивном комплексе тридцать два человека получили острое отравление хлором. Следственные органы, которые уже возбудили уголовное дело, продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Установлено, что уровень содержание хлора в воде превышал допустимые показатели в 25 раз. По предварительной версии, неопытный сотрудник мог допустить ошибку и нарушил инструкции, когда применял химикаты для очистки воды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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