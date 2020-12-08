|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне
8.12.2020 22:37
Фото: vk.com
По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за ошибки, которую допустил неопытный работник, передают российские СМИ. Согласно последним официальным данным, в результате отравления хлором в бассейне Астрахани в больницу было доставлено тридцать два человека - двенадцать взрослых и двадцать детей.
Ранее Минздрав региона подтвердил сведения о том, что пять детей оказались в реанимации. На текущий момент маленьких пациентов уже перевели в обычные палаты. Под наблюдением медиков остаются двадцать ребят, пострадавших из-за происшествия в бассейне. Состояние детей специалисты назвали средней степени тяжести.
В городской клинической больнице № 3 им. Кирова находятся сейчас двенадцать взрослых пациентов. Состояние их врачи оценивают как стабильное.
ЧП случилось накануне, 7 декабря, когда в спортивном комплексе тридцать два человека получили острое отравление хлором. Следственные органы, которые уже возбудили уголовное дело, продолжают выяснять обстоятельства инцидента.
Установлено, что уровень содержание хлора в воде превышал допустимые показатели в 25 раз. По предварительной версии, неопытный сотрудник мог допустить ошибку и нарушил инструкции, когда применял химикаты для очистки воды.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|