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Алтайский депутат расстрелял бывшую супругу и ее знакомого


8.12.2020 13:00
Алтайский депутат расстрелял бывшую супругу и ее знакомогоФото: nepsite.ru

В Республике Алтай депутата Соузгинского сельсовета подозревают в двойном убийстве.

После инцидента стрелявший был госпитализирован, сейчас он находится в отделении реанимации под охраной полицейских.

Депутата, который был избран в сельсовет Соузги в 2018 году, подозревают в двойном убийстве. Жертвами преступления стали его бывшая жена и новый сожитель женщины, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на источник в местных правоохранительных структурах отмечается, что ЧП случилось в ночь на 5 декабря.

Информацию о двойном убийстве в населенном пункте Соузга подтвердили представители местного СУ СКР. В ведомстве пояснили, что злоумышленник был вооружен зарегистрированным охотничьим ружьем. Придя к бывшей жене, мужчина успел осуществить по меньшей мере десять выстрелов, смертельно ранив пару. От полученных ранений оба пострадавших скончалисьна месте.

После инцидента злоумышленника госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Сейчас он находится в республиканской больнице, под охраной.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства гибели двух человек выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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