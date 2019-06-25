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После первого за 100 лет извержения вулкана Райкоке на курильском острове не осталось ничего живого
25.6.2019 21:33
Фото: total.kz
Как сообщают представители Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, вулкан находился в спящем состоянии примерно в течение века.
В ближайшее время возобновления активности Райкоке не ожидается, заявили специалисты.
Мощное извержение Райкоке, который "проспал" до этого почти век, было зафиксировано 22 июня. Пепловая колонна поднялась над его кратером на высоту более одиннадцати километров, а протяженность вулканического шлейфа в результате превысила 450 километров.
Как информирует Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, после извержения Райкоке на одноименном острове было уничтожено все живое. По словам специалистов, раскаленные потоки лавы спускались со скоростью около тридцати километров. Температура пирокластических потоков при этом колебалась в пределах 800-1000 градусов Цельсия. Кроме того, прошел ряд сильнейших пеплопадов.
За несколько часов остров, где еще недавно имелась обильная флора и фауна, включая большое лежбище сивучей, был превращен в безжизненную пустыню.
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