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В Минске снова задерживают протестующих
14:47
Фото: surfingbird.ru
Сегодня утром на улицах белорусской столицы вновь были замечены спецтехника и автобусы, на которых перемещаются силовики. Перед началом очередной акции оппозиции в центр Минска начали стягивать дополнительные подразделения правоохранителей. По словам очевидцев, водометы и автозаки появились в разных районах города.
Протестные акции сегодня проходят и в других городах республики. Как передают белорусские СМИ, в Минске вновь начались перебои с мобильным интернетом, нарушена работа Telegram. В прошлом операторы уже не раз информировали о том, что на фоне несанкционированных мероприятий качество услуг снижается по распоряжению властей.
Правозащитники собирают сведения о задержанных: по их данным, силовики уже начали разгон акций в Минске и других городах Белоруссии. Учитывая прошлый опыт, участники очередной воскресной акции в столице сейчас собираются не в центральных точках города, а просто выходят на улицы возле своих домов, передают порталы Tut.by и "Наша Нива".
Известно, что милиция провела ряд задержаний на улице Мястровская в северо-западной части Минска, у станции метро "Ковальская Слобода", а также на проспекте газеты Звезда на юго-западе города и ряде других районов.
Ранее экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская объявила о создании "Народного трибунала" и анонсировала марш, который станет наиболее массовой акцией за весь период протестов, не утихающих в стране августа. По словам Тихановской, шествие состоится 20 декабря.
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