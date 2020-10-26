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OSIRIS-REx теряет грунт, взятый с поверхности астероида БеннуOSIRIS-REx теряет грунт, взятый с поверхности астероида Бенну

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OSIRIS-REx теряет грунт, взятый с поверхности астероида Бенну


00:28
OSIRIS-REx теряет грунт, взятый с поверхности астероида БеннуФото: tumblr.com

Как оказалось, возникла проблема со створками запирающего механизма, из-за чего в щели стали просачиваться и улетать в космос более мелкие частички грунта астероида Бенну. Специалисты сделали вывод о том, что межпланетная станция OSIRIS-REx могла потерять таким образом некоторую часть образцов, анализируя полученные несколько дней назад снимки, сообщается на сайте NASA.

Ученые подтвердили, что зонд смог набрать большее количество образцов грунта с поверхности Бенну, чем было запланировано ранее. Анализируя снимки, переданные на Землю 22 октября, операторы OSIRIS-REx обратили внимание на то, как из коллектора TAGSAM медленно просачиваются частицы астероида.

В сообщении NASA отмечается, что створки запирающего механизма заело из-за крупных фрагментов грунта. В результате частицы более мелкого размера начали выпадать в космическое пространство. По мнению специалистов, любого рода перемещение аппарата и инструмента TAGSAM повлечет за собой дальнейшую утерю образцов. Поэтому было принято решение не проводить запланированное измерение массы грунта и намеченный на пятницу маневр торможения.

Сейчас операторы намерены "свести к минимуму ускорение аппарата", сосредоточив все усилия на перемещении грунта в капсулу, которая предназначена для хранения и транспортировки собранных образцов. Предполагается, что капсула с собранными на астероиде Бенну образцами грунта попадет на Землю в 2023 году.

Небольшой околоземной астероид Бенну диаметром около 600 м был открыт семь лет назад. Спустя три года NASA сообщило об успешном запуске межпланетной станции OSIRIS-REx, которая еще через два года достигла орбиты Бенну. Сначала считалось, что поверхность астероида покрывают крупные булыжники. Позже исследователи обнаружили там следы водных потоков.

Автор: Злата Богатова

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