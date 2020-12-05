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В Москве задержан полицейский, выстреливший в школьницу


13:01
В Москве задержан полицейский, выстреливший в школьницуФото: picturesmania.com

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ранения несовершеннолетней девочки сотрудником полиции в Москве.

Как передает агентство "Интерфакс", информацию о ЧП подтвердил руководитель управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на 6 декабря, когда на Судостроительную улицу были вызваны сотрудники полиции. Силовики проверяли сообщения о стрельбе, обнаружив около одного из жилых домов 33-летнего мужчину.

Сотрудник ППС, находившийся в тот момент не на службе, был в гражданской одежде. Установлено, что он из травматического оружия нанес ранение несовершеннолетней девушке, которая была неподалеку.

Собранные в ходе проверки материалы передали в следственные органы. В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

После случившегося также инициирована служебная проверка, в зависимости от результатов которой полицейского могут не только уволить из органов МВД, но и привлечь к ответственности. Кроме того, наказание грозит и некоторым представителям руководства.

Пострадавшая девочка сейчас находится на обследовании в одной из больниц Москвы. По данным российских СМИ, 13-летняя школьница получила ранение ноги в области колена.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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