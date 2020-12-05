Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве задержан полицейский, выстреливший в школьницу

13:01

Фото: picturesmania.com



Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ранения несовершеннолетней девочки сотрудником полиции в Москве.



Как передает агентство "Интерфакс", информацию о ЧП подтвердил руководитель управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.



По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на 6 декабря, когда на Судостроительную улицу были вызваны сотрудники полиции. Силовики проверяли сообщения о стрельбе, обнаружив около одного из жилых домов 33-летнего мужчину.



Сотрудник ППС, находившийся в тот момент не на службе, был в гражданской одежде. Установлено, что он из травматического оружия нанес ранение несовершеннолетней девушке, которая была неподалеку.



Собранные в ходе проверки материалы передали в следственные органы. В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.



После случившегося также инициирована служебная проверка, в зависимости от результатов которой полицейского могут не только уволить из органов МВД, но и привлечь к ответственности. Кроме того, наказание грозит и некоторым представителям руководства.



Пострадавшая девочка сейчас находится на обследовании в одной из больниц Москвы. По данным российских СМИ, 13-летняя школьница получила ранение ноги в области колена.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 158

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.12.2020 23:02 Украинские таможенники пресекли вывоз в Китай крупной партии янтаря

Украинские таможенники пресекли вывоз в Китай крупной партии янтаря 5.12.2020 22:30 Арестована москвичка, выбросившая ребенка подруги из окна

Арестована москвичка, выбросившая ребенка подруги из окна 5.12.2020 12:03 В Нижегородской области найдены тела погибших при провале снегохода под лед

В Нижегородской области найдены тела погибших при провале снегохода под лед 4.12.2020 23:46 В Волоколамске задержан подозреваемый в убийстве семьи

В Волоколамске задержан подозреваемый в убийстве семьи 4.12.2020 21:55 В Подмосковье арестовали стримера, который вел эфир на фоне погибшей подруги