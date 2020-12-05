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2020 год назван худшим в истории


00:09
2020 год назвали худшим в историиФото: timeskz.kz
2020 год назвали худшим в истории

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории.

Соответствующая обложка нового выпуска издания появилась в его официальном Twitter.

Как стало известно, на обложке нового выпуска редакция Time решила поместить изображение в виде крупных цифр "2020". Они перечеркнуты красным крестом, а внизу можно увидеть надпись "Самый худший год из всех".

По мнению кинокритика Стефани Захарек, подготовившую материал с тем же названием, большая часть людей не смогли подготовиться ко всем испытаниям, которые выпали на их долю в уходящем году. В частности, происходили стихийные бедствия, свидетельствующие о том, "насколько мы предали природу".

В числе испытаний Захарек также назвала основанные на фантазиях выборы и коронавирус. Автор при этом сравнила уходящий 2020 год с событиями столетней давности, когда человечеству пришлось столкнуться с пандемией испанского гриппа в 1918 году, а также пережить мировые войны.

Ранее коллектив исследователей во главе с историком-медиевистом из Гарвардского университета Майклом Маккормиком выяснил, какой период можно считать наихудшим в истории человечества. Ученые также разбирались в причинах аномалии, последствия которой наблюдались в течение полутора лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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