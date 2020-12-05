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На аукционе Christie''s за $1,18 млн продали картину Ренуара
5.12.2020 13:33
Фото: publika.md
Полотно Пьера Огюста Ренуара (1841-1919) "Маленький художник" на торгах аукционного дома Christie's продали за $1,18 млн.
Стоимость произведения искусства оказалась практически вдвое больше предварительной оценки, сообщили организаторы.
Как указано на сайте аукционного дома, картина была продана за сумму, которая оказалась вдвое выше предварительной оценки экспертов.
Полотно было создано в 1907 году, на нем младший сын художнника - Клод - запечатлен сидящим перед мольбертом. В описании картины эксперты Christie's отмечают, что появление на свет третьего сына очень обрадовало Ренуара, уже перешагнувшего 60-летний рубеж. Поэтому художник "тратил долгие часы", рисуя мальчика.
На торгах также продали работу Пабло Пикассо (1881-1973) "Мужчина с сигаретой". За произведение искусства, созданное весной 1964 года, ценитель не пожалел отдать $1,014 млн. Творение художника входит в серию зарисовок мужчин в тельняшках, которых Пикассо изображал в рабочей одежде, с трубками или сигаретами.
Ранее на торгах в Лондоне икону работы Михаила Нестерова продали за $75 тыс. Вырученная сумма при этом оказалась меньше оценочной стоимости, которую эксперты аукционного дома установили на уровне $104-130 тыс. Произведение искусства представляет собой уменьшенную копию мозаики, которую известный художник создавал для западного фасада храма Покрова Богородицы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.
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