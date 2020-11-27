Новости шоу-бизнеса

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На торгах в Лондоне икону работы Михаила Нестерова продали за $75 тыс.


27.11.2020 09:00
На торгах в Лондоне икону работы Михаила Нестерова продали за $75 тыс.Фото: zondnews.ru

Икона "Спас Нерукотворный", созданная Михаилом Нестеровым (1862-1942), вошла в число топ-лотов торгов Bonhams, передает ТАСС.

Вырученная сумма при этом оказалась меньше оценочной стоимости, которую эксперты аукционного дома установили на уровне $104-130 тыс.

Аукцион, на котором были представлены произведения русского искусства, состоялся в Лондоне в среду. На официальном сайте Bonhams отмечается, что икона работы Михаила Нестерова была приобретена за £56,5 тыс. (более $75 тыс.) Работа представляет собой уменьшенную копию мозаики, которую известный художник создавал для западного фасада храма Покрова Богородицы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, рассказывается в каталоге.

На этих торгах также был представлен "Натюрморт с рыбой и цветами" Михаила Ларионова (1881-1964). Картина, приобретенная за £75,25 тыс. ($100 тыс.), стала наиболее дорогим лотом среди произведений искусства, проданных на этом аукционе.

Неделя торгов предметами русского искусства по традиции организуется в столице Великобритании дважды в год - в мае-июне и поздней осенью. Кроме Bonhams, в торгах активно участвуют аукционные дома Christie's, Sotheby's и MacDougall's. В прошлом году совокупная выручка осенней недели "русских торгов" превысила £37 млн (более $48 млн на тот момент).

Ранее в Нью-Йорке состоялся аукцион Christie's, в ходе которого уникальное собрание произведений Уильяма Шекспира (1564-1616) было продано за $9,97 млн. Сумма оказалась рекордно высокой не только для книг выдающегося британского автора, но вообще - литературных произведений. Как отмечали организаторы торгов, в мире на сегодняшний день можно найти лишь шесть полных экземпляров такого издания.

Раритет смог купить американский частный коллекционер Стефан Левентхейл, являющийся основателем магазина редких книг и фотоснимков. Он принимал участие в этом аукционе с помощью телефона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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